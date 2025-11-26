Le groupe français Safran prévoit un triplement de son chiffre d'affaires annuel en Inde pour atteindre plus de 3,4 milliards de dollars d'ici à 2030

Le groupe aéronautique français Safran SAF.PA a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires annuel de l'Inde, le marché de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde, triple pour atteindre plus de 3 milliards d'euros (3,48 milliards de dollars) d'ici 2030.

La moitié de ce chiffre d'affaires sera générée par des installations situées dans le pays, a déclaré Olivier Andries, directeur général de Safran, lors de l'inauguration d'un atelier de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les moteurs LEAP dans la ville d'Hyderabad, dans le sud de l'Inde.

La société a investi 200 millions d'euros dans cette installation, qui devrait être opérationnelle l'année prochaine.

Safran, qui coproduit les moteurs LEAP avec GE Aerospace

GE.N par l'intermédiaire de leur entreprise CFM International, a annoncé un chiffre d'affaires de 27,32 milliards d'euros en 2024.

Le LEAP-1A est en concurrence avec Pratt & Whitney pour équiper l'Airbus A320neo, tandis que le LEAP-1B est le seul moteur du Boeing 737 MAX.

Lors de l'inauguration, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré qu'il avait rencontré le conseil d'administration de Safran. Il a demandé à l'entreprise d'étudier la possibilité d'implanter dans le pays des installations de conception de moteurs et de composants d'avions, dans le cadre d'une initiative plus large de son gouvernement visant à faire de l'Inde une plaque tournante de l'aviation.

Les compagnies aériennes indiennes ont passé des commandes pour plus de 1 500 nouveaux avions, ce qui augmentera les besoins en matière de maintenance et de réparation. Cependant, 85 % de ces besoins sont actuellement satisfaits par des installations situées en dehors du pays, ce qui augmente les dépenses et les délais d'exécution, a déclaré M. Modi.

