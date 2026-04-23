 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le groupe français Safran confirme ses perspectives après un chiffre d'affaires plus élevé que prévu pour les moteurs d'avions au premier trimestre
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Olivier Cherfan

Le motoriste français Safran SAF.PA a fait état jeudi d'une hausse plus forte que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a dit s'attendre à atteindre le haut de la fourchette de ses prévisions annuelles annoncées précédemment , malgré le conflit au Moyen-Orient.

Safran, qui fabrique également des trains d'atterrissage, des freins et des intérieurs de cabine, a déclaré que le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 18,8% à 8,62 milliards d'euros (10,08 milliards de dollars), soutenu par de fortes livraisons de moteurs LEAP qui ont augmenté de plus de 60% et par des ventes de pièces détachées et de services qui ont augmenté de 29% et 43% respectivement.

Le chiffre d'affaires des pièces détachées pour les moteurs civils, très surveillé, a augmenté de 29,3 % en dollars.

"Les prises de commandes pour les activités de défense ont continué sur leur lancée, grâce à une forte demande, notamment en Europe", a déclaré Olivier Andriès, président-directeur général de Safran, dans un communiqué.

Safran coproduit les moteurs LEAP pour les avions de ligne Boeing et Airbus à fuselage étroit avec GE Aerospace GE.N par l'intermédiaire de leur entreprise CFM International, le plus grand fabricant de moteurs au monde en termes d'unités vendues.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 8,28 milliards d'euros, selon un consensus compilé par la société.

Safran prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires en hausse d'un pourcentage faible à moyen, un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2 milliards d'euros et un cash-flow libre de 4,4 à 4,6 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8549 euro)

Valeurs associées

GE AEROSPACE
276,220 USD NYSE -3,67%
SAFRAN
272,500 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • action Wendel sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Wendel vise plus de 200 M€ de FRE en 2026 pour Wendel Investment Managers
    information fournie par Reuters 23.04.2026 08:13 

    * Wendel Investment Managers vise à dépasser 200 millions € de FRE en 2026, porté par l’intégration de Committed Advisors, spécialiste du secondaire. * Plateforme de gestion pour compte de tiers atteint 49,5 milliards € d’actifs sous gestion pro forma, soutenue ... Lire la suite

  • Un ordinateur portable affichant le logo de Dassault Systèmes. (Crédit: / Adobe Stock)
    Un BNPA trimestriel grevé par les changes pour Dassault Systèmes
    information fournie par Zonebourse 23.04.2026 08:10 

    Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en baisse de 6% ( 4% à taux de change constants) à 0,30 EUR au titre du 1er trimestre 2026, avec une marge opérationnelle non-IFRS en repli de 0,6 point à 30,3%. À 1,51 MdEUR, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.04.2026 08:07 

    (Actualisé avec Renault, Dassault Systèmes, Safran, Sanofi, Orange, Edenred, Eramet, STMicrolectronics, bioMérieux, Wendel, Ipsen, Nestle, Schindler, Saab, Volkswagen, BP) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx ... Lire la suite

  • Un livreur Deliveroo à vélo dans une rue de Toulouse, le 18 mars 2025 ( AFP / Ed JONES )
    Plainte pour "traite d'êtres humains" contre Deliveroo et Uber Eats
    information fournie par AFP 23.04.2026 08:06 

    Des associations d'aide aux livreurs de repas ont déposé une plainte pénale pour "traite d'êtres humains" visant les plateformes Deliveroo et Uber Eats, menaçant en outre cette dernière d'une action de groupe au civil pour "discriminations", a-t-on appris jeudi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank