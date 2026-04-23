Le groupe français Safran confirme ses perspectives après un chiffre d'affaires plus élevé que prévu pour les moteurs d'avions au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Olivier Cherfan

Le motoriste français Safran SAF.PA a fait état jeudi d'une hausse plus forte que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a dit s'attendre à atteindre le haut de la fourchette de ses prévisions annuelles annoncées précédemment , malgré le conflit au Moyen-Orient.

Safran, qui fabrique également des trains d'atterrissage, des freins et des intérieurs de cabine, a déclaré que le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 18,8% à 8,62 milliards d'euros (10,08 milliards de dollars), soutenu par de fortes livraisons de moteurs LEAP qui ont augmenté de plus de 60% et par des ventes de pièces détachées et de services qui ont augmenté de 29% et 43% respectivement.

Le chiffre d'affaires des pièces détachées pour les moteurs civils, très surveillé, a augmenté de 29,3 % en dollars.

"Les prises de commandes pour les activités de défense ont continué sur leur lancée, grâce à une forte demande, notamment en Europe", a déclaré Olivier Andriès, président-directeur général de Safran, dans un communiqué.

Safran coproduit les moteurs LEAP pour les avions de ligne Boeing et Airbus à fuselage étroit avec GE Aerospace GE.N par l'intermédiaire de leur entreprise CFM International, le plus grand fabricant de moteurs au monde en termes d'unités vendues.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 8,28 milliards d'euros, selon un consensus compilé par la société.

Safran prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires en hausse d'un pourcentage faible à moyen, un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2 milliards d'euros et un cash-flow libre de 4,4 à 4,6 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8549 euro)