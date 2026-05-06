Le groupe Exelon dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la hausse des tarifs et de la demande en électricité

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Mercredi, le groupe américain d'électricité Exelon EXC.O a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, grâce à la hausse des prix de l'électricité, à une demande soutenue et à des conditions météorologiques favorables.

Partout aux États-Unis, les compagnies d'électricité augmentent leurs tarifs et intensifient leurs dépenses d'investissement pour renforcer leurs infrastructures, afin de répondre à la forte hausse de la demande des géants de la technologie qui développent rapidement des centres de données destinés à des tâches complexes liées à l'intelligence artificielle.

Les services publics réglementés s'appuient sur des procédures de tarification pour déterminer le montant facturé aux clients pour l'électricité, le gaz naturel et des services tels que l'eau et la vapeur privées.

Exelon, qui dessert plus de 10,7 millions de clients par l'intermédiaire de six services publics de transport et de distribution entièrement réglementés, prévoit 41,7 milliards de dollars de dépenses d'investissement au cours des quatre prochaines années, contre 41,3 milliards précédemment.

Cela devrait augmenter la base d'actifs réglementés de l'entreprise de 7,9 %.

Le bénéfice net de sa filiale Commonwealth Edison (ComEd), le plus grand service public d'électricité de l'Illinois, a légèrement augmenté pour atteindre 310 millions de dollars.

Le bénéfice de la filiale PECO d'Exelon, le plus grand fournisseur d'électricité et de gaz naturel de Pennsylvanie, a augmenté de 4,5 % pour atteindre 278 millions de dollars.

Exelon a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, comprises entre 2,81 et 2,91 dollars par action.

La société basée à Chicago a affiché un bénéfice ajusté de 91 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 89 cents par action, selon les données compilées par LSEG.