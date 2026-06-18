Le groupe énergétique espagnol Repsol envisage de s'implanter dans un nouveau gisement pétrolier au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les projets d'expansion et le contexte dans les paragraphes 2 à 5)

Repsol REP.MC cherche à étendre ses projets au Venezuela en intégrant le gisement pétrolier d'Horcon à son portefeuille, a annoncé jeudi le producteur d'énergie espagnol, après avoir signé cette semaine des accords avec le gouvernement vénézuélien.

La société est un partenaire clé de la société publique vénézuélienne PDVSA pour les projets pétroliers et gaziers.

Repsol et son partenaire Eni ENI.MI ont signé plusieurs accords préliminaires avec le Venezuela depuis mars afin de garantir l’approvisionnement en gaz naturel issu de leur projet phare offshore Perla et d’étendre leurs activités au sein de la coentreprise Petroquiriquire, où ils prévoient d’intégrer les gisements pétroliers de La Ceiba et de Tomoporo.

Suite à la délivrance par les États-Unis de licences permettant aux entreprises étrangères de négocier et de développer leurs activités au Venezuela, Repsol vise à augmenter de moitié sa production brute totale dans le pays, qui s’élève actuellement à environ 45.000 barils par jour, au cours des 12 prochains mois, et à la tripler au cours des trois prochaines années, a-t-elle indiqué.

Le gisement d’Horcon, situé au nord-ouest du Venezuela, permettrait à Repsol de développer ses projets sur les gisements de Barua et de Motatan, qui font déjà partie de son portefeuille. La société détient également une participation minoritaire dans le projet Petrocarabobo, situé dans la ceinture de l’Orénoque, la plus grande région pétrolière du Venezuela.

Repsol a également l’intention de faire avancer l’analyse des opportunités liées au gaz naturel offshore dans ce pays d’Amérique du Sud, a-t-elle indiqué dans son communiqué.