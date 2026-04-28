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Le groupe de cosmétiques Puig maintient ses prévisions malgré les difficultés du commerce de détail lié aux voyages
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'impact au Moyen-Orient aux paragraphes 6 à 9, ainsi que les prévisions concernant les marges d'EBITDA au paragraphe 11) par Mireia Merino et Marta Serafinko

La société espagnole de produits de beauté Puig PUIGb.MC a annoncé mardi une croissance plus modérée de ses ventes au premier trimestre , reflétant une demande plus modérée, en particulier dans le secteur des parfums, qui représente la majeure partie de sonchiffre d'affaires, bien qu'elle ait maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année inchangées.

Ces résultats mettent en évidence la pression croissante qui pèse sur le secteur mondial de la beauté, alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient perturbent les achats dans les aéroports et freinent les voyages internationaux, un canal de vente essentiel pour les fabricants de parfums haut de gamme.

Ce ralentissement fait également suite à une perte de dynamisme sur le marché global des parfums, les consommateurs se montrant plus prudents, ce qui soulève des inquiétudes quant à la pérennité des récentes tendances de croissance dans l'ensemble du secteur.

Puig a annoncé un chiffre d'affaires net de 1,22 milliard d'euros au premier trimestre (1,43 milliard de dollars), soit une hausse de 4,7% à périmètre constant et de 0,8% en données publiées.

Les analystes de J.P. Morgan s'attendaient à ce que les ventes à périmètre constant de Puig au premier trimestre progressent de 2,2%, soutenues par la croissance dans toutes les divisions, même si l'essor mondial du secteur des parfums s'essouffle et que la demande de produits de luxe reste incertaine.

La société a déclaré que le conflit au Moyen-Orient avait eu un impact négatif estimé à environ 1,2%, principalement en mars, et que d'autres répercussions étaient attendues, la société surveillant la situation de près.

Le commerce de détail lié aux voyages a été le secteur le plus touché de ses activités au Moyen-Orient et la société s'attend à une baisse d'environ 1% au premier semestre si le conflit se poursuit, a-t-elle déclaré lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe basé à Barcelone, qui tire un dixième de son chiffre d'affaires du commerce de détail dans les aéroports, est l'une des entreprises de beauté les plus exposées aux fluctuations des achats en aéroport et des voyages internationaux, selon les analystes .

"Nous suivons la situation de près", ont déclaré les dirigeants de Puig, ajoutant que la pression dans la région était plus forte dans le commerce de détail aéroportuaire que dans les activités locales et que l'Arabie saoudite et Dubaï affichaient des niveaux de performance différents.

Les parfums et la mode, qui représentent environ 74% du chiffre d'affaires, ont progressé de 3,9%, tandis que les catégories maquillage et soins de la peau ont augmenté respectivement de 9,2% et 4,7%. Par région, le chiffre d'affaires à périmètre constant dans la zone EMEA, son plus grand marché, a progressé de 3%, contre 2% dans les Amériques et 26,1% en Asie-Pacifique.

Puig a également déclaré surveiller de près les pressions sur les coûts, notamment celles liées à la distribution, mais a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, s'attendant à ce que les marges d'EBITDA restent stables.

Ces résultats interviennent alors que des discussions sont en cours concernant une fusion potentielle avec le géant américain des cosmétiques Estée Lauder EL.N , qui donnerait naissance au plus grand acteur mondial de la beauté haut de gamme, réunissant sous un même toit des marques telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier et Clinique.

Aucune décision définitive n'avait été prise au 28 avril, et aucune garantie n'avait été donnée quant à la conclusion de l'accord ou à ses conditions, a ajouté Puig.

(1 $ = 0,8538 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
77,110 USD NYSE -0,30%
L'OREAL
364,8500 EUR Euronext Paris -0,45%
PUIG BRANDS B
18,2400 EUR Sibe -0,44%
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