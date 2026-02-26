 Aller au contenu principal
Le groupe de casinos de Las Vegas Caesars étudie la possibilité d'un rachat, selon le FT
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire sur Caesars au paragraphe 4)

Caesars Entertainment CZR.O étudie les offres de rachat de plusieurs candidats potentiels, y compris une offre du milliardaire texan du jeu et de l'hôtellerie Tilman Fertitta, a rapporté le Financial Times jeudi.

Caesars a reçu une offre de Fertitta Entertainment, le groupe à l'origine de la chaîne de casinos Golden Nugget, indique le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

La société envisage également la possibilité d'un rachat par la direction, ajoute le rapport du FT.

Caesars a refusé de commenter le rapport.

Les actions de la société ont clôturé en hausse d'environ 19 % jeudi après l'annonce de la nouvelle.

