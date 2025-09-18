 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le groupe d'experts américains sur les vaccins met en place deux groupes de travail pour étudier la grossesse et le calendrier de vaccination des enfants
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les conseillers américains en matière de vaccins ont créé deux nouveaux groupes de travail pour étudier les vaccins pendant la grossesse et le calendrier vaccinal des enfants, a annoncé jeudi le président du comité, Martin Kulldorff.

Les groupes de travail du CDC sont de petites équipes spécialisées composées de membres du comité consultatif sur les pratiques d'immunisation, d'employés de l'agence et d'experts extérieurs.

