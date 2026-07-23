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Le groupe d'énergie PG&E dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des tarifs
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 18:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails issus de l'appel dans la deuxième pépite) par Dharna Bafna

PG&E Corp PCG.N a annoncé jeudi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la hausse des factures des clients et à l'explosion de la demande en électricité liée aux centres de données d'IA, même si ces gains ont été partiellement compensés par l'augmentation des dépenses consacrées à la prévention des feux de forêt.

La demande en infrastructures d’IA et l’électrification des foyers et des entreprises devraient propulser la demande en électricité aux États-Unis à des niveaux records en 2026, favorisant ainsi de nouveaux raccordements de clients et des projets de centres de données dans la zone de desserte de PG&E.

* PG&E a indiqué avoir fait avancer de nouveaux projets de centres de données, avec un portefeuille global de plus de 12 gigawatts (GWs).

* Les projets de centres de données individuels sont plafonnés à 1,5 GW, a précisé l’entreprise, ce qui reflète une approche modulaire de la gestion des raccordements à forte charge.

* Les résultats trimestriels du fournisseur d’énergie ont également été soutenus par une hausse des tarifs suite à une décision favorable rendue dans le cadre d’une procédure tarifaire, qui sert à déterminer les frais facturés aux clients pour des services tels que l’électricité et le gaz naturel.

* D’ici fin 2027, le fournisseur d’énergie prévoit d’achever la mise en place de plus de 1 900 miles au total de lignes électriques souterraines et de plus de 2 000 miles de poteaux renforcés et de lignes électriques protégées, ainsi que d’autres améliorations des systèmes de sécurité contre les feux de forêt.

* PG&E est la société mère de Pacific Gas and Electric Company, une entreprise du secteur de l’énergie qui dessert 16 millions de Californiens sur une zone de desserte de 70 000 miles carrés dans le nord et le centre de la Californie.

* Les dépenses liées au fonds de prévention des feux de forêt ont augmenté de 15,5 % pour atteindre 126 millions de dollars, bien que les charges d'exploitation globales aient baissé de 3,4 % par rapport à l'année précédente.

* Sur une base ajustée, PG&E a annoncé un bénéfice trimestriel de 40 cents par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 36 cents par action, selon les données de LSEG.

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