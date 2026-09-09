Le groupe CME nomme Jack Tobin au poste de directeur financier

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(Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 3 à 6)

Le groupe CME CME.O a nommé mercredi Jack Tobin, un cadre interne, au poste de directeur financier, succédant à Lynne Fitzpatrick, qui est sur le point de devenir la première femme directrice générale de cette bourse de produits dérivés.

M. Tobin, qui occupe le poste de directeur comptable du CME depuis 2015, deviendra directeur financier adjoint en novembre et prendra ses fonctions de directeur financier en mars 2027, lorsque Mme Fitzpatrick prendra ses nouvelles fonctions.

Le CME avait annoncé en juin que son dirigeant de longue date, Terry Duffy, prévoyait de quitter son poste pour laisser la place à Mme Fitzpatrick.

Cette transition à la tête de l’entreprise intervient alors que les bourses de produits dérivés traditionnelles cherchent à diversifier leurs activités au-delà de leur cœur de métier, tout en faisant face à une concurrence croissante de la part des contrats à terme perpétuels, ou "perps", et des marchés de prédiction en pleine expansion.

M. Tobin, qui a rejoint le CME en 2002, possède plus de 35 ans d’expérience dans le secteur financier. Auparavant, il occupait le poste de directeur financier au Chicago Board of Trade. Il a également travaillé en tant que consultant principal chez PricewaterhouseCoopers.

Le CME a finalisé sa fusion avec le CBOT en 2007. Ses actions ont progressé de plus de 1 % cette année, jusqu’à la dernière clôture.

Matthew Render, qui a rejoint le CME en août en tant que directeur comptable adjoint, succédera à M. Tobin.