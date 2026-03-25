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Le groupe chinois WH en passe de réaliser sa meilleure journée depuis 19 mois grâce à une hausse de son chiffre d'affaires et de ses dividendes
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 04:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de WH Group 0288.HK ont bondi de 6,8% à 10,05 HK$, en voie de réaliser la plus forte hausse en un jour depuis août 2024

** La société chinoise de production de porc a déclaré que ses revenus pour 2025 ont augmenté de 8% en glissement annuel à 28,03 milliards de dollars, le bénéfice attribuable avant les ajustements de la juste valeur biologique a augmenté de 8,2% en glissement annuel avec un dividende final de 0,41 HK$ par action contre 0,40 HK$ il y a un an

** La Chine a contribué à 30,3% de son chiffre d'affaires en 2025, tandis que l'Amérique du Nord a représenté 54,3% de son chiffre d'affaires

** Smithfield Foods SFD.O , filiale de WH, a également battu les estimations des analystes pour les ventes et les bénéfices du quatrième trimestre mardi, aidé par une demande résistante pour les viandes emballées et des efforts de réduction des coûts

** Depuis le début de l'année, l'action WH a augmenté de 14,7 %, tandis que l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a baissé de 1,9 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/03/2026 à 04:48:28.

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