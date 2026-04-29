Le groupe chinois de production porcine WH atteint son plus bas niveau depuis cinq semaines après la publication de ses résultats trimestriels et met en garde contre les difficultés à venir

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29 avril - ** L'action WH Group 0288.HK recule de 7,9 % à 9,73 HK$, enregistrant une deuxième séance de baisse consécutive et atteignant son plus bas niveau depuis le 25 mars

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 7 avril 2025; il est le titre le plus baissier de l'indice Hang Seng .HSI , qui progresse de 1,5 % ** Le producteur chinois de porc a annoncé une hausse de 8,8 % en glissement annuel de son bénéfice attribuable , avant ajustements de la juste valeur biologique, pour le trimestre clos en mars, et une hausse de 6,7 % de son chiffre d'affaires

** "L'évolution dynamique de la situation économique et politique mondiale pourrait créer des incertitudes et des défis pour nos activités" - Wan Long, président ** Smithfield Foods SFD.O , filiale de WH, met en garde contre les pressions sur les coûts de transport, d'emballage et des intrants agricoles en raison du conflit au Moyen-Orient

** Citi, qui attribue une note "Achat", indique que la croissance du bénéfice d'exploitation de WH au 1er trimestre 2026 est conforme aux estimations; relève son objectif de cours de 12,2 HK$ à 12,3 HK$ en raison de prévisions plus optimistes pour la Chine

** La direction de WH a revu à la baisse ses prévisions concernant le prix moyen du porc en 2026E, en raison de l'aggravation des pertes liées à la production porcine - Citi

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 15,2 %, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a gagné 1,7 %