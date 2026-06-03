Le groupe Carlyle va céder la société allemande Flender à Triton Partners

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Le groupe Carlyle CG.O a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour céder Flender, fournisseur de systèmes d'entraînement mécaniques, à Triton Partners, dans le cadre d'une transaction entre sociétés d'investissement.

* Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

* Basée en Allemagne, Flender est un fournisseur de réducteurs, d'accouplements et de générateurs destinés aux applications industrielles et éoliennes, qui emploie plus de 8 000 personnes dans 34 pays

* L'expertise de Triton Partners dans le secteur de l'énergie comprend des investissements actuels et passés dans des sociétés telles que RENK, Trench et FairWind

* Bloomberg a rapporté mardi que Triton était sur le point de conclure un accord de 3,5 milliards de dollars pour Flender, que Carlyle avait rachetée à Siemens SIEGn.DE en 2021