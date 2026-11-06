Le groupe britannique Man Group recule après la décision d'un tribunal londonien dans le cadre du litige concernant le fonds de retraite koweïtien

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6 novembre - ** L'action du fonds spéculatif Man Group

EMG.L recule d'environ 5,5 % à 304 pence

** Le fonds de retraite public du Koweït a globalement obtenu gain de cause dans son procès contre Man Group et d’autres, dans lequel il accusait diverses banques et sociétés d’investissement d’avoir blanchi des pots-de-vin versés à son défunt directeur

** EMG affirme que la décision de la Haute Cour de Londres indique que l’Institution publique de sécurité sociale est en droit de récupérer environ 155 millions de dollars sur la succession de Fahad Al Rajaan, de Mohamad El Ghazzi, un ancien employé de Man Group, et de deux entités de Man Group

** EMG indique qu’elle conteste ce jugement et qu’elle évalue actuellement les options qui s’offrent à elle

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 35 %