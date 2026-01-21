Le groupe britannique JD Sports enregistre une baisse de son chiffre d'affaires sous-jacent au cours du trimestre de Noël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion JD.L a annoncé une légère aggravation de la baisse des ventes sous-jacentes au cours de la période clé de Noël, l'amélioration des tendances aux États-Unis étant compensée par des marchés plus faibles en Europe.

JD Sports, qui réalise environ 40 % de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, a déclaré que les ventes du groupe à périmètre constant ont baissé de 1,8 % au cours des neuf semaines précédant le 3 janvier, contre une baisse de 1,7 % au cours du troisième trimestre .