Le groupe britannique IG Group s'engage à racheter Underdog pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe britannique IG Group IGG.L a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Underdog, opérateur américain spécialisé dans les paris sportifs quotidiens et les marchés de prédiction, pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars.