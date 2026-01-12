Le Groupe Bonduelle franchit un cap majeur avec la certification B Corp pour l’ensemble de ses activités à l’échelle mondiale

Convaincu que l'impact positif est un moteur tant pour l'entreprise que pour la société, le Groupe Bonduelle est fier d'annoncer qu'il a obtenu la certification internationale B Corp TM à l'échelle mondiale. Cette étape importante propulse Bonduelle dans le cercle très restreint des groupes français certifiés B Corp et contribue à son ambition de servir une mission moderne : inspirer la transition vers une alimentation plus végétale pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète.

Cette certification mondiale, initiée en 2018, intervient au cœur du plan de transformation « Transform to Win » de l'entreprise, qui place la durabilité au centre de son modèle d’affaires. Dans un contexte économique exigeant, Bonduelle réaffirme que la performance et la pérennité de l'entreprise dépendent de la pleine intégration des enjeux sociétaux et environnementaux du champ à l'assiette.

En partenariat avec son écosystème de producteurs fidèles, le groupe familial construit depuis plus de 170 ans une offre alimentaire qui met, au quotidien, du beau et du bon sur les tables.

Bien plus qu'un label, B Corp est un processus de progrès exigeant et continu. Il évalue les entreprises sur cinq piliers clés : la gouvernance, les employés, la collectivité, les clients et l'environnement . Chez Bonduelle, cette approche mobilise toutes les équipes, transforme chaque métier et guide chaque décision. Il s'agit d'une aventure collective ambitieuse qui couvre toutes les entités du groupe à travers le monde.

« Plus qu'une simple reconnaissance, B Corp est un processus exigeant d'amélioration continue, qui renforce notre transparence et la cohérence de nos engagements envers nos parties prenantes. C'est un engagement quotidien à devenir une meilleure entreprise pour le monde. En intégrant cette approche dans toutes nos activités, nous construisons un modèle d’affaires plus responsable et plus résilient, guidé par la maîtrise de nos impacts », a déclaré Xavier Unkovic, DG du Groupe Bonduelle.

Cette réussite est le fruit d'un effort collectif exceptionnel : les équipes Bonduelle se sont mobilisées avec passion pour évaluer et améliorer leurs pratiques.

« B Corp a créé une dynamique unique chez Bonduelle. Cela nous a permis d'améliorer nos pratiques sociales, environnementales et de gouvernance de manière structurée, de renforcer notre transparence et de contribuer à la pertinence de nos offres et de nos marques. L'intégration de ce cadre dans notre quotidien donne du sens et permet à chacun dans l'organisation de contribuer à une alimentation plus durable », a déclaré Céline Barral, directrice de la stratégie, des marques et de l'impact.

Être B Corp™ pour Bonduelle en particulier, c’est :

✔ 11 000 chefs formés à la cuisine végétale en 3 ans

✔ 98 % de produits Nutri-Score A ou B

✔ 59 % de nos agriculteurs qui pratiquent l’agriculture régénératrice – ils seront 80 % en 2030

✔ 73% des surfaces cultivées irrigables équipées d'un système pour limiter l'irrigation - 90% en 2030

✔ 100 % de nos sites s'engagent dans des initiatives locales à impact

✔ 71 % de taux d’engagement de nos collaborateurs

Avec B Corp, Bonduelle confirme que la gestion consciente des impacts environnementaux et sociaux est une force pour l'entreprise et poursuit son ambition : construire un avenir où performance économique et impact plus positif vont de pair.

À propos de B Corp

B Corp est un mouvement mondial qui œuvre à la transformation de l'économie. Le B de B Corp signifie « bénéfique » - pour l es humains et le vivant, et pas seulement pour les actionnaires. La certification B Corp est une certification privée et volontaire délivrée par l'organisation internationale à but non lucratif B Lab aux entreprises commerciales qui répondent à des normes sociales, environnementales, de gouvernance et de transparence. Aujourd'hui, plus de 10 000 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs sont certifiées dans plus de 100 pays, dont plus de 600 en France. La certification est basée sur le B Impact Assessment , un référentiel structuré autour de cinq domaines d'impact : gouvernance, employés, communauté, environnement et clients. Elle reconnaît les performances globales supérieures à un seuil d'impact de 80 points, sans garantir l'excellence dans chaque domaine et en encourageant une démarche d'amélioration continue. Elle ne s'applique pas à un produit ou service spécifique, mais à l'entreprise dans son ensemble.

À propos du Groupe Bonduelle :

Le G roupe Bonduelle est avant tout une histoire familiale originaire du nord de la France qui se perpétue depuis sept générations. Présents dans près de 100 pays, nous sommes fiers de nos marques emblématiques : Bonduelle, Cassegrain et Globus . Nous travaillons avec près de 2 000 agriculteurs passionnés pour vous offrir des légumes et des légumineuses récoltés à leur apogée en termes de saveur et de valeur nutritive. Parce que nous pensons que chaque repas est une occasion de faire la différence, nous nous engageons à inspirer la transition vers une alimentation plus végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète . Déjà certifiée à 80 % B Corp, no us avons obten u la certification complète pour le G roupe Bonduelle, affirmant ainsi notre engagement en faveur d'un modèle plus durable et responsable. Pour l'exercice 2024-2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros.

