Le Groupe Bonduelle confirme la cession de son activité de salade en sachet en France

A propos du Groupe LSDH



Créé il y a plus de 100 ans, le Groupe LSDH est aujourd’hui implanté dans 6 régions et 10 sites de production en France et 1 site logistique, répartis en deux pôles (tous liquides alimentaires d’une part, et salades et traiteur d’autre part).

Dirigé par Emmanuel Vasseneix, le groupe compte 2 250 collaborateurs au savoir-faire reconnu. LSDH met les femmes et les hommes au cœur de ses décisions, convaincu que leur motivation et leur engagement font la différence. L’entreprise se distingue et poursuit son développement au travers de ses engagements sociaux, sociétaux et environnementaux forts et son action en faveur des modes de production durable.

Pour en savoir plus : www.lsdh.fr