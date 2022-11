Le Groupe Berkem choisit Barentz Personal Care pour être son distributeur exclusif de produits de soins personnels et de cosmétiques pour les États-Unis et le Canada

Blanquefort (France) & North Kingston RI (USA), le 2 novembre 2022 à 18h00 – le Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) annonce son partenariat exclusif en Amérique du Nord – à compter du 1er novembre 2022 - avec l’entreprise Barentz, pour la distribution des ingrédients durables du Groupe dans le secteur des soins personnels. Barentz Personal Care, un leader mondial de la distribution de produits spécialisés, offre un service client et une gamme de solutions parmi les meilleurs du secteur et se dit prêt à représenter les ingrédients durables de Berkem aux États-Unis et au Canada.



« Cet accord reflète la stratégie de Berkem d'étendre sa présence géographique. Au-delà de sa capacité à assurer avec succès la distribution et le développement de la gamme de produits de Berkem aux États-Unis et au Canada, Barentz partage les mêmes valeurs que le Groupe, notamment l'orientation client et le sens du service, ainsi que la même approche du marché des soins personnels et des cosmétiques. » déclare Eric Moussu, Directeur Commercial du Groupe Berkem.



