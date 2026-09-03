Le Groupe Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle pour l'exercice

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2025-2026 s'élève à 122,2 MEUR, en croissance de 6,4% en données publiées ( 6,5% en organique).

La croissance de l'activité "Maintien à Domicile" ressort à 5,1% sur le trimestre avec le maintien d'une bonne performance dans le segment des collectivités.

L'activité dans le segment magasins/Internet s'améliore par rapport au troisième trimestre, sous l'effet d'une reprise progressive des livraisons des fauteuils.

Les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie) affichent une croissance de 7,4% sur la période ( 7,5% en organique) malgré l'impact de la baisse tarifaire de 4% enregistrée sur l'apnée du sommeil depuis le 1er avril 2026 en France. Elles représentent 58,5% du chiffre d'affaires.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2025-2026 à 482,9 MEUR, soit une croissance de 7,6% dont 7,8% en organique.

Compte tenu de la bonne performance enregistrée au quatrième trimestre, le Groupe Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante autour de 9,0% en publié pour l'exercice 2025-2026.

Pour l'exercice 2026-2027, à périmètre constant, le Groupe franchira à nouveau le cap des 500 MEUR de chiffre d'affaires, soutenu par la bonne dynamique de l'activité.