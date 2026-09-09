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Le groupe Bancorp s'apprête à connaître sa pire journée depuis 2020, alors que son partenaire Chime s'apprête à racheter Stride Bank
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 16:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

9 septembre - ** Le titre de la banque américaine The Bancorp

TBBK.O recule de 22,7% à 49,77 dollars, en passe d'enregistrer sa pire journée depuis mars 2020

** Chime CHYM.O , partenaire bancaire de TBBK, a annoncé mardi en fin de journée son intention d’acquérir Stride Bank , obtenant ainsi une licence bancaire qui lui permettra de développer son activité de crédit

** CHYM et TBBK ont conclu un partenariat pluriannuel portant sur des services de parrainage bancaire

** Manuel Navas, analyste chez Piper Sandler, estime que la stratégie de CHYM impliquera à terme de se détacher de TBBK

** "Nous nous attendons à une baisse du cours de l'action aujourd’hui et espérons que la direction clarifiera l’impact de cette transaction", déclare Navas

** Il ajoute que la décision de Block XYZ.N de déposer une demande d’agrément bancaire constitue un obstacle supplémentaire pour TBBK

** Les trois sociétés de courtage qui couvrent le titre attribuent une recommandation "Achat" ou supérieure; objectif de cours médian: 86 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action TBBK affichait une baisse de 4,6% depuis le début de l’année

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