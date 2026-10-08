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Le groupe australien Maas s'effondre de 30 % après des informations selon lesquelles Firmus pourrait revoir les conditions d'une introduction en bourse qui pourrait atteindre 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 03:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action du groupe australien Maas

MGH.AX a chuté de 30 % jeudi et s'apprêtait à enregistrer une baisse journalière record après l'annonce selon laquelle Firmus, une société spécialisée dans les infrastructures d'IA, prévoit de modifier les conditions de son introduction en bourse très attendue, d'un montant de 5 milliards de dollars.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société immobilière Maas détient une participation de 3,2 % dans Firmus, soutenue par Nvidia NVDA.O , qui compte OpenAI parmi ses principaux clients

* Firmus se prépare à ce qui pourrait être la deuxième plus grande introduction en bourse d'Australie , avec une valorisation boursière de 30,6 milliards de dollars

* Selon des informations parues en début de semaine, Firmus pourrait revoir à la baisse le prix de son introduction en bourse, initialement fixé à 11 dollars australiens par action, la demande des investisseurs étrangers s'étant avérée inférieure aux attentes

* L'action Maas a plongé de 30,1 % à 4,47 dollars australiens, atteignant son plus bas niveau depuis le 6 mai

* Début août, le promoteur immobilier s’était engagé à injecter 300 millions de dollars australiens supplémentaires (208,77 millions de dollars), dans Firmus par le biais d’actions ordinaires et privilégiées au prix unitaire de 230 dollars australiens, portant ainsi sa participation dans l’opérateur de centres de données à 3,2 %

* Si elle aboutit, cette introduction en bourse serait la plus importante réalisée en Australie depuis près de trois décennies et la deuxième plus importante jamais enregistrée, après celle de Telstra en 1997, qui s’était élevée à environ 10 milliards de dollars

* Elle constituera un test décisif de l’intérêt des investisseurs pour les entreprises qui développent les infrastructures sous-tendant l’essor de l’IA

(1 dollar américain = 1,4370 dollars australiens)

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NVIDIA
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TELSTRA GRP
3,5600 USD OTCBB 0,00%
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