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Le groupe australien Maas plonge jusqu'à 30 % après des informations selon lesquelles Firmus envisagerait de modifier son introduction en bourse de 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 04:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture générale)

L'action du groupe australien Maas

MGH.AX a chuté jusqu'à 30 % jeudi après des informations selon lesquelles Firmus, une entreprise spécialisée dans l'IA soutenue par Nvidia NVDA.O , envisageait de modifier les conditions de son introduction en bourse très attendue, d'un montant de 5 milliards de dollars.

Le titre a chuté à 4,47 dollars australiens, enregistrant une baisse intrajournalière record et son plus bas niveau depuis le 6 mai, ce qui a fait perdre environ 694 millions de dollars australiens (483,37 millions de dollars) à la capitalisation boursière de cette entreprise de services de construction.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Maas détient une participation de 3,2 % dans l’opérateur de centres de données après s’être engagé, début août, à investir 300 millions de dollars australiens supplémentaires sous forme d’actions ordinaires et privilégiées au prix unitaire de 230 dollars australiens

* Dans un communiqué boursier, Maas a déclaré que les spéculations quant à la poursuite ou non de l’introduction en bourse avaient pesé sur le moral des investisseurs, ajoutant qu’elle n’avait pas connaissance d’informations non divulguées susceptibles d’expliquer ces fluctuations boursières

* Firmus, qui compte OpenAI parmi ses principaux clients, prépare ce qui serait la deuxième plus grande introduction en bourse de l'histoire en Australie. Selon des informations parues en début de semaine, la société pourrait réduire son prix d’offre de 11 dollars australiens par action

* Si elle aboutit, cette introduction en bourse serait la plus importante réalisée en Australie depuis près de trois décennies, juste derrière celle du géant des télécommunications Telstra, dont l'introduction en Bourse TLS.AX s’était élevée à environ 10 milliards de dollars en 1997

* L'action de Maas Group avait progressé d'environ 44 % au cours des 12 derniers mois avant la chute de jeudi, les investisseurs misant sur ses liens avec le développement de centres de données alimentés par l'IA

* Firmus n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. (1 dollar = 1,4358 dollars australiens)

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TELSTRA GRP
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