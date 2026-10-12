Le groupe australien Maas Group s'effondre de près de 10 % après l'abandon par Firmus de son projet d'introduction en bourse

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(Actualités)

12 octobre - ** L'action du groupe australien Maas

MGH.AX recule de 9,9 % à 4,170 dollars australiens, atteignant son plus bas niveau depuis le 10 avril

** MGH a chuté de plus de 30 % la semaine dernière et a encore perdu 6,6 % vendredi

** Le prestataire de services de construction détient une participation de 3,2 % dans Firmus, un opérateur de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , qui a suspendu son projet d’introduction en bourse de 5 milliards de dollars

** MGH a acquis 1,1 million d’actions ordinaires et 1,1 million d’actions privilégiées de Firmus à un coût historique moyen de 188 dollars australiens par action au cours de l’année civile 26

** Le titre s'apprête à enregistrer une cinquième séance consécutive de baisse

** "L'échec de l'introduction en bourse de Firmus est un événement aux répercussions considérables pour MGH" - Jefferies

** La société de courtage adopte une "vision prudente" et abaisse son objectif de cours de 7 à 4,85 dollars australiens

** Jefferies abaisse également sa recommandation de "acheter" à "conserver"

** Le titre a perdu plus de 20 % cette année, en incluant la baisse du jour