Le groupe australien Maas atteint son plus bas niveau depuis cinq mois à la reprise des cotations après une suspension

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action à la reprise des échanges après la suspension)

9 octobre - ** L'action Maas Group MGH.AX recule de 10,7 % à 4,43 dollars australiens, atteignant son plus bas niveau depuis le 6 mai

** La cotation du titre a repris après avoir été suspendue plus tôt dans la journée

** L'action MGH a perdu plus de 31 % depuis le début de la semaine et s'apprête à connaître sa pire semaine de son histoire si ces pertes se confirment

** Le prestataire de services de construction prend note de la déclaration de Firmus, l’opérateur de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , qui a suspendu son projet d’introduction en bourse de 5 milliards de dollars, invoquant la récente volatilité des marchés

** MGH détient une participation de 3,2 % dansFirmus

** MGH a acquis 1,1 million d’actions ordinaires et 1,1 million d’actions privilégiées de Firmus à un coût historique moyen de 188 dollars australiens par action au cours de l’année civile 26

** La société a indiqué avoir reçu des paiements totalisant 373 millions de dollars australiens (260,17 millions de dollars) au titre des commandes passées auprès de Firmus

** Depuis le début de l’année, le titre a reculé de14,2 %, en tenant compte des fluctuations de la journée

(1 $ = 1,4337 dollar australien)