Le groupe australien Collins Foods transfère 20 points de vente Taco Bell au groupe lié à la marque Yum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le groupe australien Collins Foods
CKF.AX a annoncé mardi qu'il allait céder 20 de ses 27 restaurants Taco Bell dans le pays à une filiale de Yum Brands
YUM.N et de Restaurant Brands, ce qui le rapproche d'une sortie complète de cette activité déficitaire.
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