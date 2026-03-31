Le groupe australien Collins Foods transfère 20 points de vente Taco Bell au groupe lié à la marque Yum

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Le groupe australien Collins Foods

CKF.AX a annoncé mardi qu'il allait céder 20 de ses 27 restaurants Taco Bell dans le pays à une filiale de Yum Brands

YUM.N et de Restaurant Brands, ce qui le rapproche d'une sortie complète de cette activité déficitaire.