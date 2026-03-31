 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le groupe australien Collins Foods transfère 20 points de vente Taco Bell au groupe lié à la marque Yum
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 02:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe australien Collins Foods

CKF.AX a annoncé mardi qu'il allait céder 20 de ses 27 restaurants Taco Bell dans le pays à une filiale de Yum Brands

YUM.N et de Restaurant Brands, ce qui le rapproche d'une sortie complète de cette activité déficitaire.

Valeurs associées

YUM BRANDS
154,620 USD NYSE +0,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank