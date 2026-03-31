Le groupe australien Collins Foods transfère 20 points de vente Taco Bell à Yum Brands

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(Mise à jour du titre, ajout de détails et d'éléments de contexte, mouvements d'actions au paragraphe 11, citations d'analystes aux paragraphes 6-7) par Rajasik Mukherjee

Le groupe australien Collins Foods

CKF.AX a annoncé mardi qu'il allait céder 20 de ses 27 restaurants Taco Bell dans le pays à une filiale de Yum Brands

YUM.N et de Restaurant Brands, se rapprochant ainsi d'une sortie complète de l'activité déficitaire.

Les sept restaurants restants seront fermés dans les semaines à venir, a ajouté l'exploitant de la chaîne de restauration rapide.

La transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie précédemment annoncée de l'entreprise visant à se retirer de Taco Bell en Australie et à se recentrer sur sa franchise principale KFC en Australie et en Europe, en particulier en Allemagne.

Yum possède plusieurs chaînes de restauration rapide, dont KFC, Pizza Hut et Taco Bell, tandis que Restaurant Brands, anciennement cotée en Nouvelle-Zélande, a été rachetée l'an dernier par la société mexicaine Finaccess.

La transaction porte sur un prix d'achat nominal, les nouveaux propriétaires assumant les obligations locatives pour les 20 restaurants à partir de la date d'achèvement de l'opération.

"Dans l'ensemble, nous considérons le transfert des 20 magasins TB pour un montant nominal comme légèrement positif", a déclaré Michael Toner, analyste chez RBC Capital Markets.

"En ce qui concerne les sept autres sites, nous constatons une concurrence accrue entre les opérateurs de restauration rapide pour obtenir des emplacements, et nous sommes optimistes quant à la capacité de CKF à se défaire de ces baux de manière relativement propre."

Collins a réduit son exposition à Taco Bell alors qu'il se concentre sur KFC, son plus gros générateur de revenus.

En avril dernier, la société a déclaré qu'elle prévoyait d'ouvrir 40 à 70 nouveaux points de vente KFC en Allemagne sur une période de cinq ans, arguant que la marque de poulet frit était "sous-pénétrée" dans le pays.

Entre-temps, KFC Australia a affiché un chiffre d'affaires intermédiaire de 563,8 millions de dollars australiens (385,6 millions de dollars australiens), tandis que Taco Bell a enregistré une baisse de près de 4 % de son chiffre d'affaires pour le semestreclôturé le 12 octobre 2025.

Les actions de Collins ont chuté de 3,8% à 8,450 dollars australiens, leur plus bas niveau depuis le 24 juin 2025, à 0032 GMT.

($1 = A$1.4620)