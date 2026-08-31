Le groupe Astoria renforce son organisation

(Zonebourse.com) - Trois mois après la nomination de Malcolm Vincent à la présidence du groupe Astoria, cet acteur majeur de la gestion de patrimoine en France (14 milliards d'euros d'encours sous gestion) annonce trois nominations clés au sein de sa direction. Aurélie de Béchade est nommée directrice générale du groupe. Jovany Mezino prend les fonctions de directeur de la gestion privée des entités Astoria Finance et Astoria Courtage. Basile Cicuto occupera le poste de directeur stratégie et développement du groupe.

Arrivée au sein du groupe Astoria en septembre 2023, Aurélie de Béchade a créé et développé la direction de l'offre et des services, avec pour mission de structurer et d'enrichir l'offre du groupe et d'accompagner les différentes entités dans leur développement.

En tant que directrice générale, elle aura pour mission de piloter la stratégie du groupe et sa déclinaison opérationnelle auprès de l'ensemble de ses métiers et entités.

Aurélie de Béchade débute sa carrière au sein de grands groupes d'assurance, notamment BNP Paribas Cardif et AG2R La Mondiale, où elle

développe pendant près de dix ans des partenariats bancaires et institutionnels autour de solutions d'épargne sur mesure.

Elle a ensuite poursuivi son parcours dans la gestion d'actifs et le conseil patrimonial. Elle a assuré notamment le développement commercial de la plateforme CD Partenaires (groupe La Française) dans le Sud-Ouest, devenue par la suite Alpheys, en y accompagnant les professionnels de la gestion de patrimoine dans leurs stratégies d'investissement.

Forte d'une expérience acquise auprès d'acteurs majeurs de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la distribution patrimoniale, elle a développé une solide expertise en développement commercial, structuration d'offres et animation de partenariats.

De son côté, Jovany Mezino prend la responsabilité de l'ensemble de l'activité commerciale d'Astoria Finance, ainsi que du back, middle office et du pôle courtage. Ce périmètre élargi vise à renforcer la coordination entre les équipes commerciales et les fonctions opérationnelles pour soutenir la croissance et l'efficacité de l'organisation.

Jovany Mezino dispose d'une solide expérience dans le management et le développement commercial en gestion privée. Il a notamment évolué pendant près de dix ans au sein de GRESHAM Banque Privée à des fonctions de direction commerciale, à l'échelle régionale puis nationale. En tant que directeur commercial France, il a notamment assuré l'animation d'un réseau salarié de 150 collaborateurs répartis dans 20 agences.

Il a rejoint Astoria Finance en 2021 pour développer l'activité commerciale de la région Sud-Est. Il prend ensuite également la responsabilité du pôle Succession du groupe, avant de voir aujourd'hui son périmètre élargi dans le cadre de la nouvelle organisation.

Enfin, Basile Cicuto devient directeur stratégie et développement du groupe Astoria. Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de conduire les orientations stratégiques du groupe, identifier et activer ses nouveaux leviers de développement, et poursuivre sa trajectoire de croissance organique et externe.

Avant de rejoindre le groupe Astoria, Basile Cicuto a notamment évolué pendant quatre ans au sein d'Eight Advisory, dans les équipes Transaction Services & Restructuring.

Il rejoint le groupe Astoria en 2023 en tant que responsable M&A. Depuis son arrivée, il a piloté une quarantaine d'opérations de croissance externe du groupe et accompagné leur mise en oeuvre aux côtés des équipes dirigeantes.

Cette nomination vient aujourd'hui élargir son périmètre au-delà des opérations de croissance externe pour intégrer plus largement les enjeux de stratégie et de développement du groupe.

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