Le groupe américain de robotaxis Waymo vise à se lancer à Londres d'ici le quatrième trimestre 2026

La société américaine de robotaxis Waymo a déclaré mercredi qu'elle visait à lancer son service de transport de personnes entièrement autonome à Londres d'ici le quatrième trimestre 2026.

La société, une unité d'Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, a connu une croissance lente mais régulière au fil des ans aux États-Unis malgré des réglementations strictes et une technologie coûteuse, ce qui lui permet d'envisager d'accroître sa présence à l'étranger.

Ben Loewenstein, responsable de la politique et des affaires gouvernementales pour le Royaume-Uni et l'Europe chez Waymo, a précisé le calendrier lors d'une réunion d'information à Londres. L'entreprise avait précédemment déclaré que le lancement était prévu pour 2026 .

Le gouvernement britannique, qui a déclaré vouloir positionner le Royaume-Uni en tant que leader de la technologie des véhicules autonomes, travaille sur un cadre réglementaire pour s'assurer qu'elle peut être déployée en toute sécurité sur les routes britanniques.

Il estime que le secteur pourrait créer 38 000 emplois et libérer le potentiel d'une industrie estimée à 42 milliards de livres (57,86 milliards de dollars) pour l'économie britannique d'ici 2035.

Les projets d'expansion de Waymo interviennent également à un moment où l'intelligence artificielle suscite l'intérêt des investisseurs et dans un contexte de forte concurrence sur le marché, avec la startup UBER.N Wayve, soutenue par Uber, qui devrait se lancer à Londres cette année.

Son principal concurrent Tesla TSLA.O , dirigé par le milliardaire Elon Musk , a prédit que des millions de ses robotaxis seront sur les routes d'ici à la fin de 2026. Le fabricant de véhicules électriques a déployé ses tout premiers taxis sans chauffeur aux États-Unis en juin dernier.

(1 $ = 0,7260 livre)