LE GROUPE AIRWELL INAUGURE SA 2NDE AIRWELL ACADEMY, UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Fournisseur et créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, le groupe Airwell est heureux d’annoncer l’ouverture de son second centre de formation Airwell Academy à Montigny-Le- Bretonneux (78) à Saint Quentin en Yvelines au sein du siège du Groupe. Former la filière du génie climatique aux enjeux de la rénovation énergétique, soutenir l’insertion professionnelle et développer l’emploi sur le territoire sont autant d’objectifs visés par la Airwell Academy.



« Nous avons à cœur d’accompagner l’évolution de notre filière aux enjeux climatiques de la rénovation énergétique. Notre second centre de formation, Airwell Academy propose une offre de formation « citoyenne et inclusive » particulièrement dédiée aux jeunes en insertion et à l’accompagnement aux entreprises pour que cette insertion se fasse dans le meilleur cadre possible. C’est également une réponse au manque de main d’œuvre qualifiée de notre secteur et un coup de pouce au développement de l’emploi sur notre territoire de Saint-Quentin en Yvelines. » explique Laurent Roegel, CEO du groupe Airwell.