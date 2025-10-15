Le groupe aérien Abra soumet un projet de déclaration d'enregistrement pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abra Group, qui contrôle la compagnie aérienne brésilienne Gol GOLL54.SA et la compagnie colombienne Avianca, a l'intention de soumettre confidentiellement un projet de déclaration d'enregistrement pour un projet d'introduction en bourse aux Etats-Unis, a-t-il déclaré mercredi.

Abra Group a précisé que le projet de déclaration d'enregistrement concerne une offre d'actions ordinaires, mais a ajouté que l'opération est soumise aux conditions du marché et à la conclusion du processus d'examen.

Gol a récemment annoncé des projets de privatisation dans le cadre d'un processus de réorganisation de l'entreprise. La compagnie aérienne brésilienne a déclaré qu'elle avait l'intention de retirer ses actions de la bourse B3, basée à Sao Paulo.

Abra a été créée en 2022, lorsque Gol et Avianca ont annoncé qu'elles se réunissaient sous le toit d'une société holding commune.

(1 $ = 5,4574 reais)