Le groupe Abra passe commande de 20 avions Embraer E2

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Le groupe aérien sud-américain Abra Group a commandé 20 appareils E2 auprès d'Embraer EMBJ3.SA , a annoncé mardi le constructeur aéronautique brésilien.

Il s'agirait de la première commande d'Embraer pour Abra, dont la flotte se compose actuellement exclusivement d'appareils Boeing BA.N et Airbus AIR.PA .