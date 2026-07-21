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Le groupe Abra passe commande de 20 avions Embraer E2
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe aérien sud-américain Abra Group a commandé 20 appareils E2 auprès d'Embraer EMBJ3.SA , a annoncé mardi le constructeur aéronautique brésilien.

Il s'agirait de la première commande d'Embraer pour Abra, dont la flotte se compose actuellement exclusivement d'appareils Boeing BA.N et Airbus AIR.PA .

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