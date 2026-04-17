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Le Groenland approuve le transfert indirect du permis d'exploitation minière pour le projet de terres rares de Tanbreez
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Groenland a approuvé le transfert indirect de la licence d'exploitation de Tanbreez Mining après que Critical Metals Corp CRML.O a augmenté l'an dernier sa participation dans le développeur de terres rares, a déclaré vendredi le ministère groenlandais des ressources minérales et des affaires.

L'administration du président américain Donald Trump a envisagé de prendre une participation dans Critical Metals Corp, ont déclaré à Reuters l'année dernière quatre personnes au fait des discussions, ce qui donnerait à Washington un intérêt direct dans le plus grand projet de terres rares au Groenland, le territoire arctique que Trump souhaite contrôler .

* En octobre de l'année dernière, Critical Metals Corp a obtenu le droit d'augmenter sa participation dans le projet Tanbreez à Killavaat Alannguat, dans le sud du Groenland, pour la porter à 92,5 %.

* Selon le ministère groenlandais, un transfert indirect signifie que la propriété de la société détentrice de la licence change, alors que la licence elle-même reste enregistrée auprès de la même société.

* En 2024, des fonctionnaires américains et danois ont fait pression sur Tanbreez pour qu'elle ne vende pas son projet au Groenland à des entreprises liées à la Chine, a déclaré son directeur général à Reuters l'année dernière.

* Les terres rares offrent de fortes propriétés magnétiques essentielles aux industries de haute technologie, des véhicules électriques aux systèmes de missiles.

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