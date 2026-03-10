Le grand magasin Kohl's anticipe un début prometteur pour 2026 alors que son PDG tente de relancer l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général Bender prévoit de supprimer les styles improductifs et de se concentrer sur les produits de base

* Les bénéfices de Kohl's au 4ème trimestre sont supérieurs aux prévisions grâce à un meilleur contrôle des stocks et des dépenses

* Kohl's prévoit un chiffre d'affaires annuel stable ou en baisse de 2%

Kohl's a annoncé mardi une amélioration de sa catégorie vêtements au premier trimestre, même si l'opérateur américain de grands magasins a mis en garde contre une nouvelle année de baisse des ventes en général. Ses actions KSS.N ont rebondi et ont grimpé jusqu'à 14,5 % dans des échanges volatils, les investisseurs ayant saisi les commentaires optimistes des dirigeants lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Kohl's a connu des difficultés en raison de la faiblesse des dépenses discrétionnaires aux États-Unis et d'une série d'erreurs de merchandising qui ont freiné la demande, le distributeur perdant du terrain face à Amazon et à des concurrents à prix cassés tels que Ross Stores .

"Nous nous attendons à ce que les ventes augmentent tout au long de l'année et, bien que nous soyons satisfaits de notre début de premier trimestre, en particulier dans nos activités saisonnières de printemps et nos activités tout au long de l'année, il y a encore beaucoup de trimestres devant nous", a déclaré la directrice financière Jill Timm au cours de la conférence téléphonique.

Elle prévoit que le chiffre d'affaires comparable du premier trimestre sera en baisse à un chiffre et que les autres indicateurs seront équilibrés au cours du trimestre. Michael Bender, nommé directeur général permanent en novembre pour conduire un redressement après des années de baisse des ventes et de diminution des bénéfices, s'est également exprimé.

Bender a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique qu'il prévoyait de supprimer les styles improductifs et de se concentrer davantage sur les produits de base, après avoir signalé que l'entreprise était en train de "réinitialiser" ses fondations.

Les dirigeants ont ajouté que l'accent serait également mis sur la fourniture de produits offrant un bon rapport qualité-prix.

"Nos principaux clients à revenus faibles ou moyens continuent de subir des pressions financières et recherchent un bon rapport qualité-prix", a déclaré M. Bender.

L'action Kohl's a chuté de près de 28 % cette année, après avoir gagné environ 45 % en 2025. L'année dernière, l'action a brièvement doublé de valeur après avoir été prise dans un rallye semblable à celui d'un mème.

La société s'attend à ce que les ventes annuelles soient stables ou inférieures de 2 %, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 0,7 % à 14,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le point médian de sa prévision de bénéfice annuel ajusté de 1,00 $ à 1,60 $ par action a été inférieur aux estimations de 1,39 $.

Kohl's a enregistré des ventes trimestrielles de 4,97 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 5,03 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 1,07 $ par action, par rapport aux estimations de 85 cents.

"La société a enregistré de meilleurs résultats sur la ligne de profit grâce à un bon contrôle des stocks et des dépenses. Cependant, l'histoire de Kohl's concerne sa capacité à stabiliser sa part de marché et les résultats du quatrième trimestre ainsi que les prévisions pour 2026 (...) suggèrent que la fin de cette histoire n'a pas encore été racontée", a déclaré David Silverman, directeur principal chez Fitch Ratings.