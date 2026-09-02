Le gouverneur de la Banque du Japon s'engage à poursuivre la hausse des taux et à débattre des risques liés aux prix ce mois-ci

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* La Banque du Japon doit évaluer avec soin l'impact des hausses de taux passées, déclare M. Ueda

* La vigilance face aux risques d'inflation est essentielle pour les futures décisions de politique monétaire

* L'économie évolue conformément aux prévisions de la Banque du Japon publiées en juillet

* M. Ueda confirme avoir rencontré M. Bessent, mais refuse de s'exprimer sur les détails

* Les déclarations de MM. Ueda et Bessent renforcent la probabilité d’une hausse des taux en septembre

(Réécriture complète avec détails et contexte)

par Leika Kihara

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, s'est engagé à poursuivre la hausse des taux d'intérêt afin d'ajuster des conditions financières encore accommodantes et à débattre ce mois-ci de la question de savoir si les risques de hausse de l'inflation s'intensifiaient, laissant ainsi entrevoir la possibilité d'une hausse en septembre.

Bien qu’il n’ait donné que peu d’indications sur le calendrier de la prochaine hausse des taux, M. Ueda a déclaré qu’il espérait discuter avec le conseil d’administration ce mois-ci de la question de savoir si la probabilité que le scénario économique de la Banque du Japon se concrétise augmentait et si les risques de hausse des prix s’accentuaient – deux conditions préalables à de nouvelles hausses de taux.

« Nous espérons continuer à relever les taux d’intérêt tant que les conditions financières resteront accommodantes. D’un autre côté, nous avons déjà relevé les taux à cinq reprises, nous devons donc évaluer avec soin l’impact cumulé sur l’économie », a déclaré M. Ueda.

« Cela dit, nous définirons notre politique en tenant compte des risques haussiers pesant sur l’inflation », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi, après avoir assisté à la réunion des ministres des Finances du G20.

Ces remarques font suite à un communiqué du département du Trésor américain indiquant que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avait rencontré M. Ueda et appelé à des mesures monétaires « décisives » pour lutter contre la faiblesse du yen – renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux japonais ce mois-ci.

M. Ueda a confirmé avoir rencontré M. Bessent dimanche, mais n’a pas souhaité s’exprimer sur le contenu de leurs discussions.

Les données récentes suggèrent que la situation économique et les prix évoluent globalement conformément aux projections présentées dans le rapport trimestriel publié en juillet, a déclaré M. Ueda, ajoutant que l’approche fondamentale de la Banque du Japon en matière de politique monétaire restait inchangée.

L’inflation sous-jacente étant très proche de l’objectif de 2 % de la Banque du Japon, celle-ci doit accorder une attention particulière aux risques inflationnistes dans l’orientation de sa politique, a déclaré M. Ueda.

Parmi les facteurs clés à examiner figuraient les risques de hausse des prix liés au conflit au Moyen-Orient, la forte demande liée à l'intelligence artificielle et la poussée inflationniste due à la faiblesse du yen, a-t-il précisé.

« Nous examinerons attentivement si l’économie et les prix évoluent conformément à notre scénario de base, ainsi que les risques », a déclaré M. Ueda. « Nous débattrons de ces facteurs de manière approfondie, notamment lors de notre prochaine réunion de politique monétaire. »

M. Ueda n’a pas souhaité s’exprimer lorsqu’on lui a demandé son avis sur le fait que les marchés anticipaient déjà presque entièrement la possibilité d’une hausse des taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire des 17 et 18 septembre.

La Banque du Japon (BOJ) a relevé ses taux d’intérêt en juin à 1 %, leur plus haut niveau depuis 31 ans, estimant que le Japon était sur le point d’atteindre durablement son objectif d’inflation de 2 %. Elle a maintenu ses taux inchangés en juillet, mais a laissé entrevoir une forte probabilité de hausse à court terme en raison des pressions croissantes sur les prix liées à la guerre au Moyen-Orient et à la faiblesse du yen.

Les appels répétés de M. Bessent en faveur d'une hausse des taux de la Banque du Japon et une série de messages « hawkish » de la part de la banque centrale ont conduit les marchés à anticiper presque entièrement la possibilité d'une hausse des taux ce mois-ci.