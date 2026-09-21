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Le gouverneur de la banque centrale chinoise rencontre des institutions financières étrangères
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 13:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la banque centrale chinoise s'est engagé à approfondir l'ouverture réciproque des marchés financiers lors d'une réunion avec des institutions financières étrangères lundi, selon un communiqué de la banque centrale.

Des dirigeants de 15 institutions financières, dont Bank of America BAC.N , JPMorgan Chase JPM.N , Deutsche Bank

DBKGn.DE et UBS Securities, ont participé à cette réunion, selon le communiqué.

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