Le gouverneur de la banque centrale chinoise rencontre des institutions financières étrangères

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Le gouverneur de la banque centrale chinoise s'est engagé à approfondir l'ouverture réciproque des marchés financiers lors d'une réunion avec des institutions financières étrangères lundi, selon un communiqué de la banque centrale.

Des dirigeants de 15 institutions financières, dont Bank of America BAC.N , JPMorgan Chase JPM.N , Deutsche Bank

DBKGn.DE et UBS Securities, ont participé à cette réunion, selon le communiqué.