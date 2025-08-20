Le gouvernement veut une participation au capital d'Intel selon Howard Lutnick

(AOF) - Le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a confirmé des discussions d'investissement entre le gouvernement et Intel. Il précise que les États-Unis veulent une participation au capital du fabricant mondial de semi-conducteurs en échange de subventions. Lutnick a déclaré hier que l'État n'aurait pas de droits de vote dans l'entreprise. "Ce n'est pas de la gouvernance, nous convertissons juste ce qui était une subvention sous Biden en équité ", a-t-il déclaré dans une interview sur CNBC.

Lutnick faisait référence aux subventions accordées à Intel, dans le cadre de la loi Chips and Science Act. Il s'agit d'une loi promulguée le 9 août 2022 qui inclut un plan d'investissement de 280 milliards de dollars pour la recherche et la production de semi-conducteurs.

