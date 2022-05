Le gouvernement français peut-il devenir un client important ? (Drone Volt)

Un client potentiel doté de fonds importants

Drone Volt a fortement progressé sur le plan technologique, proposant désormais une large gamme de produits susceptibles de répondre à de nombreux besoins. Les dernières acquisitions du groupe ont amélioré ses capacités technologiques, au travers des nouveaux drones via Aerialtronics, des nouvelles fonctions en termes de logiciel/connectivité via Viking Drone, de nouveaux services après-vente via SkyTools et, plus récemment, de nouvelles solutions propulsées par des moteurs à hydrogène via la JV créée avec Pragma Industries. Bien que proposant des drones, selon nous, parfaitement adaptés à certains marchés de niche, le principal problème de Drone Volt est de convaincre de nouveaux clients. Aquiline Drones, qui apporte la plus forte contribution en termes de chiffre d’affaires, manque de fonds tant ses investissements dans son écosystème de drones ont été massifs. Certes, son projet d’introduction en bourse pourrait bientôt changer la donne. Néanmoins, à ce jour, Aquiline Drones pèse sur la génération de cash de Drone Volt.

Les retombées en termes de cash pourraient être massives si Drone Volt parvenait à convaincre la Marine nationale de l’utilité de ses drones Hercules 20. Les gouvernements figurent au rang des clients les plus fiables, et l’augmentation programmée des dépenses militaires françaises pourrait conduire à des investissements dans les nouvelles technologies. Un simple petit contrat avec la Marine nationale pourrait faire basculer Drone Volt dans une autre dimension. En outre, nous estimons que l’augmentation de l’autonomie de ses engins grâce aux partenariats dans l’hydrogène est susceptible d’être un facteur déterminant pour le gouvernement français. S’il parvenait à augmenter l’autonomie de ses drones jusqu’à 60 minutes avec une charge de 10 kg, le groupe proposerait des produits aux performances nettement supérieures à celles de ses concurrents, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

En outre, les enjeux de souveraineté nationale inciteraient fortement à choisir une entreprise française pour assurer les missions militaires. Le drone Hercules 20 paraît être le candidat idéal.

La technologie de l’hydrogène pourrait coûter cher aux actionnaires

L’hydrogène apporte une valeur ajoutée importante en termes d’autonomie et d’émissions de carbone. Cependant, la JV créée avec Pragma Industries implique une nouvelle dilution des résultats pour les actionnaires actuels. Drone Volt va augmenter de 18% son nombre d’actions, ce qui devrait conduire à une dilution maximale de 16%. Selon ces estimations, à terme, Pragma Industries détiendrait une participation de 15% dans Drone Volt, les augmentations de capital devant être progressives et étalées entre le 5 mai et le 18 novembre. Cependant, compte tenu de la réglementation française, la participation de Pragma Industries dans Drone Volt ne devra jamais excéder 10%. Pragma Industries devra donc céder ses actions, ce qui devrait de fait faire pression sur le cours de Drone Volt.

Du côté des bonnes nouvelles, Drone Volt devrait également détenir 10% de Pragma Industries qui prépare son introduction en bourse sur Euronext. Suivant l’évolution du cours de l’action et le moment de l’acquisition des 10% du capital par Drone Volt, des plus-values pourraient être générées, compensant en partie l’impact de la dilution pour les actionnaires.