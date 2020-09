Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement français dénonce la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune Reuters • 16/09/2020 à 11:16









PARIS, 16 septembre (Reuters) - Le gouvernement français et le président de la région Hauts-de-France ont exprimé mercredi leur "désaccord total" sur la fermeture de l'usine de Béthune, dans le Pas-de-Calais, annoncée par le fabricant japonais de pneumatiques Bridgestone 5108.T . Dans un communiqué, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et le président de la région, Xavier Bertrand, disent contester "la brutalité, la pertinence et les fondements" de cette fermeture. Ils demandent à Bridgestone "que soient ouverts et analysés en détails l'ensemble des scénarios alternatifs à la fermeture du site". (Henri-Pierre André et Blandine Hénault)

Valeurs associées BRIDGESTONE CORP Tradegate -0.54%