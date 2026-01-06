Le gouvernement américain "travaille fébrilement" sur les licences Nvidia pour la Chine, la date de livraison n'est pas encore connue

Le gouvernement américain "travaille fébrilement" sur les demandes de licence permettant à Nvidia d'expédier ses puces H200 en Chine, mais l'entreprise ne sait toujours pas quand elles seront approuvées, a déclaré mardi la directrice financière de Nvidia.

Lors d'un entretien avec un analyste de JPMorgan au Consumer Electronics Show de Las Vegas, dans le Nevada, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a déclaré que l'entreprise constatait une forte demande pour ses puces H200 de la part de la Chine après que le président Donald Trump a annulé une interdiction de longue date sur l'envoi de ces puces en Chine l'année dernière. "Nous allons attendre et voir ce qui va se passer", a déclaré Mme Kress à propos des demandes. Reuters a précédemment rapporté que les autorités chinoises examinaient la possibilité d'autoriser les expéditions de Nvidia , et Mme Kress n'a pas commenté les interactions de Nvidia avec les autorités chinoises.

Lundi, Nvidia a présenté une série de nouvelles puces qui, selon elle, sont en pleine production pour former la prochaine génération "Vera Rubin" de ses systèmes informatiques d'intelligence artificielle. Mme Kress a refusé de dire si Nvidia était confrontée à des goulets d'étranglement spécifiques dans le cadre de l'augmentation de sa production, mais elle a déclaré que "nous sommes très satisfaits" de l'état de sa chaîne d'approvisionnement.

Nvidia a prévu de réaliser un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars avec sa génération actuelle "Blackwell" ainsi qu'avec les prochaines puces Vera Rubin d'ici la fin de l'année. Mme Kress a déclaré qu'il y avait déjà eu des discussions sur la construction de centres de données avec des clients pour 2027, mais elle n'a pas donné d'indications sur les ventes.