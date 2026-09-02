Le gouvernement américain soutient OpenAI dans l'affaire relative aux droits d'auteur l'opposant au New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Blake Brittain

L’administration Trump a déposé un mémoire en faveur d’OpenAI dans le cadre de son litige avec le New York Times NYT.N et plusieurs autres journaux concernant l’utilisation par l’entreprise de leurs contenus pour entraîner les grands modèles linguistiques à l’origine de ChatGPT, affirmant que l’entraînement des IA relève généralement d’une utilisation équitable des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Ce mémoire , déposé mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan, semble marquer la première intervention du gouvernement américain dans la vague de poursuites engagées par des titulaires de droits d’auteur – notamment des auteurs, des éditeurs, des maisons de disques et des organes de presse – concernant l’entraînement des IA , une évolution qui pourrait renforcer la position des entreprises technologiques dans leur défense face à ces plaintes.

« Le gouvernement des États-Unis a tout intérêt à ce que ce tribunal rejette tout argument selon lequel l’entraînement des modèles de langage à grande échelle (LLM) sur des textes protégés par le droit d’auteur enfreint la loi sur le droit d’auteur », en raison notamment de préoccupations liées au progrès scientifique et à la sécurité nationale, indique le mémoire.

Les porte-parole de la Maison Blanche, du Times et d’OpenAI n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires concernant ce mémoire.

Le procès, initialement intenté par le Times en 2023 , ‌accuse OpenAI et son principal bailleur de fonds, Microsoft

MSFT.O , d’avoir utilisé sans autorisation des millions d’articles de presse pour entraîner le célèbre chatbot d’OpenAI. Cette affaire fait partie des dizaines de poursuites engagées par des titulaires de droits d’auteur contre des entreprises technologiques telles qu’OpenAI, Anthropic et Meta Platforms pour ce qu’ils qualifient d’utilisation abusive de leurs contenus afin d’entraîner des systèmes d’IA.

Toutes les affaires en cours porteront probablement sur la question de savoir si les systèmes d’IA font un usage loyal des œuvres protégées par le droit d’auteur en les utilisant pour créer un contenu nouveau et transformateur. Les deux premiers juges à avoir examiné la question ont rendu l’année dernière des décisions divergentes .

Mardi, le gouvernement s’est rangé à l’avis des entreprises technologiques selon lequel l’entraînement des IA est « extraordinairement » transformateur.

« Au-delà de l’objet de ce litige, les modèles de langage à grande échelle (LLM) aident déjà les chercheurs de tous horizons à réaliser des avancées majeures », indique le mémoire. « Entraver le développement des LLM en raison d’une mauvaise compréhension de la doctrine de l’usage loyal freinerait ces progrès créatifs et scientifiques, tout en nuisant à la prospérité et à la mobilité économique des États-Unis. »