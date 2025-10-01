Le gouvernement américain prend une participation de 5 % dans Lithium Americas et dans la coentreprise avec GM

Les actions augmentent de 23 % dans les échanges de mercredi

L'accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement américain pour accroître l'offre intérieure

Le gouvernement canadien va réexaminer l'investissement

La Chine est le principal raffineur de lithium au monde

Le ministère américain de l'Énergie a pris une participation de 5 % dans Lithium Americas LAC.TO et une autre de 5 % dans la coentreprise Thacker Pass de la société avec General Motors GM.N , qui devrait être la plus grande source de lithium dans l'hémisphère occidental.

L'accord, annoncé par Lithium Americas, marque le dernier investissement du secteur privé par l'administration du président américain Donald Trump. Il fait suite aux acquisitions du gouvernement américain dans Intel INTC.O et MP Materials

MP.N , alors que le gouvernement tente de stimuler les industries qu'il considère comme vitales pour la sécurité nationale.

Les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.N ont bondi de23 % à 7,03 dollarsdans les échanges demercredi .

La semaine dernière, Reuters a rapporté que des fonctionnaires de l'administration étaient en discussion avec Lithium Americas au sujet d'une participation au capital alors qu'ils renégociaient les termes d'un prêt gouvernemental de 2,26 milliards de dollars pour le projet minier basé dans le Nevada.

PRIX D'EXERCICE D'UN PENNY

La société basée à Vancouver a déclaré qu'elle avait conclu un accord avec le ministère de l'Énergie pour lancer le premier tirage de 435 millions de dollars d'un prêt de 2,26 milliards de dollars annoncé précédemment pour soutenir le développement de la mine de Thacker Pass, qui est en cours de construction et devrait ouvrir d'ici 2028.

Le gouvernement américain acquerra les participations par le biais de bons de souscription dont le prix d'exercice est d'un penny.

"Nous apprécions grandement le soutien de l'administration, de General Motors et de nos partenaires", a déclaré Jonathan Evans, directeur général de Lithium Americas.

GM, qui a investi 625 millions de dollars dans la mine l'année dernière pour une participation de 38 %, a le droit d'acheter tout le lithium de la première phase du projet et une partie de la seconde phase pendant 20 ans.

"Nous avons confiance dans le projet Thacker Pass, qui réduira la dépendance des États-Unis à l'égard des importations de lithium et pourra soutenir la fabrication nationale dans de nombreux secteurs", a déclaré Shilpan Amin, qui supervise les achats de la chaîne d'approvisionnement de GM.

Les fonctionnaires de l'administration avaient d'abord cherché à obtenir la garantie que GM achèterait le métal quelles que soient les conditions du marché, une demande que le constructeur automobile a rejetée et qui a conduit à la demande d'une participation au capital, a rapporté Reuters précédemment.

Lithium Americas étant basée à Vancouver, le gouvernement canadien a déclaré qu'il examinerait l'opération dans le cadre d'un processus standard lié à la loi sur l'investissement au Canada , qui permet à Ottawa d'approuver ou de rejeter les fusions et les acquisitions en fonction de leur avantage net pour le pays.

"Le gouvernement accueille favorablement les investissements étrangers directs qui profitent à l'économie canadienne. Dans le cadre de ce processus, les examens des investissements étrangers dans les minéraux essentiels seront effectués dans le meilleur intérêt des Canadiens", a déclaré à Reuters un porte-parole du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Dans le cadre de l'accord conclu avec Washington, GM autorisera Lithium Americas à vendre à d'autres parties la production future de lithium non allouée. Lithium Americas a également accepté d'alimenter un compte de réserve de 120 millions de dollars dans les 12 mois suivant le premier tirage sur le prêt.

Les républicains et les démocrates ont vanté le projet Thacker Pass comme un moyen de stimuler la production américaine de minéraux essentiels et de réduire la dépendance à l'égard de la Chine, qui est le plus grand transformateur de lithium au monde.

La Chine produit plus de 40 000 tonnes métriques par an, ce qui en fait le troisième producteur après l'Australie et le Chili.

Dans le domaine du raffinage, son influence est bien plus grande puisqu'elle transforme plus de 75 % du lithium mondial en matériaux de qualité pour les batteries.

Les États-Unis produisent moins de 5 000 tonnes de lithium dans une installation du Nevada appartenant à Albemarle ALB.N . La première phase de Thacker Pass devrait produire 40 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie par an, soit une quantité suffisante pour 800 000 véhicules électriques.