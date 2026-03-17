Le gouvernement américain confirme l'accord de 4,3 milliards de dollars conclu entre Tesla et LG Energy Solution dans le domaine des batteries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

Le gouvernement américain a déclaré lundi que le fabricant de véhicules électriques Tesla

TSLA.O et la société sud-coréenne LG Energy Solution

373220.KS avaient signé un accord de fourniture pour construire une usine de fabrication de cellules de batteries prismatiques au phosphate de fer-lithium (LFP) à Lansing, dans le Michigan, d'une valeur de 4,3 milliards de dollars, dont le lancement de laproduction est prévu en 2027.

"Les cellules fabriquées aux États-Unis alimenteront les systèmes de stockage d'énergie Megapack 3 de Tesla produits à Houston, créant ainsi une solide chaîne d'approvisionnement nationale en batteries", a déclaré le ministère américain de l 'Intérieur dans un communiqué lundi.

L'accord faisait partie d' une déclaration plus large sur les accords mis en évidence par l'administration du président Donald Trump lors du Sommet indo-pacifique sur la sécurité énergétique.

Une source a déclaré à Reuters en juillet que LG Energy Solution avait signé un accord de 4,3 milliards de dollars pour fournir à Tesla des batteries de systèmes de stockage d'énergie, la société américaine cherchant à réduire sa dépendance à l'égard des importations chinoises en raison des droits de douane.

À l'époque, l'entreprise sud-coréenne avait déclaré avoir signé un contrat de 4,3 milliards de dollars pour la fourniture de batteries LFP sur trois ans à l'échelle mondiale, sans identifier le client ni préciser si ces batteries seraient utilisées dans des véhicules ou des systèmes de stockage d'énergie.

LG Energy Solution est l'un des rares producteurs de batteries LFP aux États-Unis. La chimie des batteries LFP a longtemps été dominée par des concurrents chinois peu présents sur le marché américain.