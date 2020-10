Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement allemand commande une étude sur le racisme institutionnel Reuters • 20/10/2020 à 20:52









BERLIN, 20 octobre (Reuters) - Le gouvernement allemand va commander une étude sur le racisme institutionnel dans la société, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur. Cette étude comprendra un volet consacré spécifiquement au racisme dans la police, dans le cadre d'un compromis entre les sociaux-démocrates membres de la coalition au pouvoir, qui réclament depuis longtemps une telle étude, et le ministre conservateur de l'intérieur Horst Seehofer, qui s'y est opposé. Le mois dernier, 29 officiers de police ont été mis à pied après avoir partagé des photos d'Adolf Hitler et des photomontages montrant des réfugiés dans des chambres à gaz. Mais Horst Seehofer, qui a toujours résisté aux appels en faveur d'une étude qui désignerait la police comme coupable de racisme, a déclaré que cette étude ne serait pas celle que les militants attendaient. "Ce ne sera pas une étude visant à porter des allégations contre ou à calomnier les forces de police", a-t-il annoncé. L'étude se penchera aussi sur les violences et la haine visant la police. (Thomas Escritt; version française Camille Raynaud)

