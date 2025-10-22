 Aller au contenu principal
Le gisement de Karachaganak au Kazakhstan augmente sa production de 8 %, selon une source
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 10:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gisement de pétrole et de condensats de gaz de Karachaganak, au Kazakhstan, a augmenté sa production d'environ 8 % après que l'usine de traitement de gaz d'Orenbourg, en Russie voisine, a progressivement repris ses activités à la suite d'attaques de drones, a déclaré une source industrielle mercredi.

La source a indiqué que la production quotidienne du champ avait augmenté à 26 600 tonnes métriques, soit environ 209 000 barils, contre 24 600 tonnes un jour plus tôt.

Le ministère de l'Énergie du Kazakhstan a déclaré que la production de Karachaganak avait commencé à se rétablir, sans fournir de chiffres.

Guerre en Ukraine

