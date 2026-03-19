Le gisement de gaz iranien de South Pars au coeur de l'escalade au Moyen-Orient

L'attaque menée mercredi par Israël contre le gisement de gaz de South Pars, principale source d'énergie de l'Iran, a provoqué des représailles massives de Téhéran contre les infrastructures énergétiques de ses voisins et provoqué une flambée des prix du pétrole et du gaz naturel.

Situé dans le golfe Persique, South Pars est partagé entre l'Iran et le Qatar et constitue le plus grand gisement de gaz naturel offshore au monde, avec des réserves suffisantes pour répondre à la demande mondiale pendant 13 ans.

Ce gisement fait de l'Iran le premier producteur de gaz du Moyen-Orient et le troisième producteur mondial après les États-Unis et la Russie.

Il a été développé par phases, chacune comprenant des plateformes offshore, des gazoducs et des installations de traitement à terre regroupées autour de la ville portuaire iranienne d'Asaluyeh, également bombardée mercredi par Israël.

Ce n'est pas la première fois que l'armée israélienne attaque South Pars, dont quatre unités de la phase 14 avaient été bombardées en juin dernier.

CONSOMMATION LOCALE

South Pars fournit la majeure partie du gaz consommé par l'Iran, soit 276 milliards de mètres cubes en 2024, selon les données du Forum des pays exportateurs de gaz. L'Iran est l'un des plus grands consommateurs de gaz au monde.

Selon la publication spécialisée Argus, South Pars représente entre 70% et 75% de la production totale de gaz du pays, dont plus de 90% est consommée localement.

En 2023, les ménages iraniens en ont consommé 41,5% et l'industrie 36%, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Environ 85% de l'électricité iranienne est produite par des centrales au gaz, selon les données de l'organisme professionnel Energy Institute.

La production nationale de gaz est toutefois insuffisante pour répondre aux pics de consommation en été, ce qui a entraîné des coupures de courant.

En cas de pénurie de gaz naturel, l'Iran peut brûler du diesel et du fioul dans ses centrales thermiques.

EXPORTATIONS VERS LA TURQUIE ET L'IRAK

Contrairement au Qatar, l'Iran ne dispose d'aucune capacité de production de gaz naturel liquéfié et exporte son gaz uniquement par gazoduc vers les pays voisins.

En 2024, le pays a exporté environ 15 milliards de mètres cubes de gaz, principalement vers la Turquie et l'Irak.

Son contrat gazier à long terme avec la Turquie expire mi-2026 et devrait être renouvelé avec des volumes réduits.

En 2024, l'Irak a signé un accord de cinq ans pour l'approvisionnement des centrales à gaz irakiennes.

Les livraisons de gaz iranien vers l'Irak ont été interrompues après l'attaque de mercredi, l'Iran ayant réorienté son gaz vers le marché intérieur, a déclaré un haut responsable irakien à Reuters.

(Rédigé par Nerijus Adomaitis ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)