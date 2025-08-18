Le GIP de BlackRock prend une participation dans l'activité de capture du carbone d'Eni

Le fonds d'infrastructure GIP du gestionnaire d'actifs américain BlackRock BLK.N a accepté d'acheter une participation de 49,99 % dans les activités de capture et de stockage du carbone d'Eni ENI.MI (CCUS), a déclaré la société italienne lundi, sans divulguer la valeur de l'opération.

L'opération proposée s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large d'Eni visant à vendre des participations minoritaires dans des activités satellites afin de financer leur croissance.

Eni CCUS Holding comprend les projets HyNet et Bacton en Grande-Bretagne et L10 aux Pays-Bas. Elle dispose également de droits futurs pour acquérir le projet italien de capture du carbone à Ravenne, qu'Eni a lancé avec la société italienne de réseau de gaz Snam SRG.MI .

"La décision de consolider notre portefeuille mondial CCUS au sein d'une entité dédiée et l'arrivée de GIP en tant que partenaire stratégique renforceront notre capacité à fournir des solutions de décarbonisation à grande échelle et techniquement avancées", a déclaré Claudio Descalzi, directrice générale d'Eni, dans un communiqué.

Dans le cadre du partenariat annoncé lundi, le GIP et Eni partageront les coûts d'investissement pour développer l'activité.

"L'expérience du GIP en matière d'infrastructures intermédiaires, associée aux capacités techniques, opérationnelles et industrielles d'Eni, permettra d'accélérer le déploiement des solutions CCUS à une échelle significative", a déclaré Bayo Ogunlesi, président-directrice générale du GIP.

La technologie CCUS permet d'extraire de l'atmosphère le CO2 produit par les processus industriels ou de le capturer au point d'émission et de le stocker sous terre.

L'Agence internationale de l'énergie estime que cette technologie peut jouer un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques mondiaux. Mais ses détracteurs ont mis en doute sa viabilité commerciale et ont prévenu qu'elle pourrait prolonger l'utilisation des combustibles fossiles.