Le Ghana élabore actuellement des seuils minimaux de salaires et d'appels d'offres pour les sous-traitants du secteur minier, selon un responsable

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* Les mineurs ghanéens s'opposent au recours à des sous-traitants locaux, invoquant des salaires plus bas et une sécurité de l'emploi moindre

* Les seuils d'appels d'offres et les salaires planchers visent à empêcher que des offres non viables ne nuisent aux travailleurs, selon un responsable

* La Chambre des mines soutient les règles relatives aux appels d'offres, avertissant que les offres trop basses peuvent nuire à la formation et à la sécurité

par Maxwell Akalaare Adombila

L'autorité de régulation minière du Ghana élabore actuellement des seuils de salaire minimum et des critères d'appel d'offres pour les entreprises minières sous-traitantes, dans le but de freiner les soumissions agressives à bas prix alors que le pays incite les exploitants miniers à externaliser davantage d'opérations vers des sous-traitants locaux, a déclaré jeudi un haut responsable.

Le Ghana, premier producteur d’or d’Afrique, a ordonné en janvier 2025 aux sociétés minières de confier, d’ici le 31 décembre, leurs opérations de surface — dynamitage, chargement, transport et déversement — à des sous-traitants ghanéens, et leurs opérations souterraines à des coentreprises détenues à au moins 50 % par des intérêts locaux, sous peine de sanctions. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large menée par les nations d’Afrique riches en ressources, pour tenter de conserver une plus grande part de la valeur tirée de leurs richesses minérales.

Mais les mineurs ghanéens se sont élevés contre cette directive, affirmant que les sous-traitants offrent des salaires moins avantageux et une sécurité de l’emploi moindre.

Dans un entretien accordé jeudi à Reuters, Ben Birch-Mensah, directeur du contenu local à la Commission des minéraux, l’autorité nationale de régulation, a déclaré que les responsables souhaitaient s’assurer que les salaires et les conditions de travail des travailleurs ne soient pas affectés.

« L’autorité de régulation ne souhaite pas que la situation des travailleurs se détériore dans le cadre de l’exploitation minière sous contrat », a déclaré M. Birch-Mensah.

« Nous sommes en train d’établir un seuil minimum afin que les exploitants miniers sous contrat ne puissent pas rémunérer leurs employés en dessous d’un certain seuil. »

LES AUTORITÉS TENTENT DE LUTTER CONTRE LA SOUS-OFFRE

M. Birch-Mensah a indiqué que la commission préparait également des critères minimaux d'appel d'offres afin d'empêcher les sous-traitants de proposer des offres inférieures aux niveaux viables.

Il a ajouté que, dans certains cas, des soumissions agressives à la baisse avaient empêché les sous-traitants de couvrir leurs coûts d’exploitation et qu’un comité serait mis en place pour définir les détails de cette politique.

De nombreuses entreprises avaient volontairement externalisé leurs activités minières avant l’entrée en vigueur, en janvier 2025, de la réglementation ghanéenne obligeant les exploitants miniers à passer à l’exploitation minière sous contrat.

M. Birch-Mensah a déclaré que la date butoir de décembre 2026 pour la mise en conformité des entrepreneurs locaux « n’est pas négociable », ajoutant que Newmont NEM.N , Zijin

601899.SS et Ghana Manganese Company figuraient parmi les entreprises qui ne s’étaient pas encore conformées. Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La Chambre des mines du Ghana a critiqué cette politique, estimant que l’exploitation minière sous contrat devrait être facultative et non obligatoire.

La Chambre a toutefois soutenu les efforts visant à lutter contre la sous-enchère, avertissant qu’une concurrence malsaine entre les sous-traitants pourrait nuire au bien-être et à la sécurité des travailleurs.

« Si les entreprises continuent à se faire concurrence en proposant des prix trop bas, elles risquent de ne pas disposer des ressources nécessaires pour mener à bien les travaux, elles ne paieront pas correctement leurs travailleurs, elles ne formeront pas leur personnel, et la sécurité sera compromise », a déclaré Ken Ashigbey, directeur général de la Chambre.

M. Ashigbey a précisé que la Chambre étudiait également la classification des sous-traitants et la fixation de seuils minimaux d’offre afin de lutter contre la sous-cotation, ajoutant que les sous-traitants étaient responsables d’une part importante des accidents miniers.