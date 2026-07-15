Le Ghana adopte une loi révisée sur l'exploitation minière afin de renforcer la surveillance

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* Les permis d'exploration uniques remplaceraient les autorisations de reconnaissance et de prospection, dont la durée serait limitée à cinq ans

* Une nouvelle loi créerait des comités miniers de district dans le cadre du processus d’octroi des licences

* Les sociétés minières signeraient des accords de développement communautaire négociés directement avec les communautés d'accueil

par Emmanuel Bruce

Le Conseil des ministres ghanéen a approuvé des amendements à la loi sur les mines en vue de leur soumission au Parlement, a déclaré mercredi le ministre des Mines, Emmanuel Armah-Kofi Buah, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer la surveillance de ce secteur clé pour les recettes publiques et à lutter contre l'exploitation minière illégale.

Le Ghana, premier producteur d’or d’Afrique, met en œuvre des réformes visant à accroître les recettes de l’État et à renforcer la participation locale à ses richesses minérales.

Cette année, il a mis en place un régime de redevances aurifères à échelle mobile indexé sur les cours et a annoncé son intention de supprimer progressivement les accords de stabilité fiscale, une mesure qui pourrait affecter les grands exploitants miniers, notamment Newmont NEM.N , Gold Fields GFIJ.J , AngloGold Ashanti AU.N , Zijin 601899.SS et Perseus PRU.AX .

La loi ghanéenne de 2006 sur les minéraux et l’exploitation minière est en vigueur depuis près de deux décennies et doit être révisée afin d’offrir au secteur un cadre juridique actualisé, cohérent et tourné vers l’avenir, a déclaré M. Buah lors d’une conférence de presse à Accra.

"Cette politique vise à localiser l’exploitation minière en renforçant le contenu local grâce à une valeur ajoutée nationale apportée aux minerais, à améliorer les liens avec l’industrie manufacturière et à lutter de manière décisive contre le fléau de l’exploitation minière illégale tout en protégeant notre environnement."

Le projet de loi prévoit également la création de comités miniers de district, permettant ainsi aux communautés d’accueil de jouer un rôle dès les premières étapes du processus d’octroi de licences.

Les licences de reconnaissance et de prospection seront remplacées par une licence d’exploration unique d’une durée maximale de cinq ans, dont les prolongations seront subordonnées à l’examen d’un programme de travail initial de deux ans.

"Si, au bout de cinq ans, vous n’avez pas agi, nous vous retirerons votre licence", a déclaré M. Buah, ajoutant que cette mesure vise les spéculateurs qui détiennent des licences sans investir dans l’exploration.

Les baux miniers resteraient plafonnés à 20 ans, mais les entreprises seraient désormais tenues de signer des accords de développement communautaire distincts, négociés directement avec les communautés d’accueil, plutôt que décidés unilatéralement par la société minière, a-t-il ajouté.