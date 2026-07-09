Le GFI Vatel II fait l'acquisition de la forêt de Montfaut et du Gat dans l’Allier

Paris, le 6 juillet 2026 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement de PME de croissance et des actifs naturels, annonce l'acquisition, pour le compte du GFI Vatel II, de la forêt de Montfaut et du Gat, un massif de 109 hectares, 40 ares et 58 centiares situé sur la commune de Bransat, dans l'Allier (03).



Le massif se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Allier, à 35 kilomètres au sud de Moulins. Il réunit deux blocs contigus, la forêt de Montfaut et la forêt du Gat, répartis sur huit parcelles forestières, faciles d’accès, pour une surface totale d’un peu plus de 109 ha. Le peuplement associe plusieurs essences – des résineux (douglas et pin laricio) et des feuillus (chêne et, originalité, des acacias ou pseudo-robinier) – à différents stades de maturité, permettant d'étaler dans le temps les coupes de bois et les travaux afin d'assurer un solde positif régulier.