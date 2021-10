Le gestionnaire d'actifs néerlandais Actiam racheté par Cardano

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs et conseiller en investissement de fonds de pension anglo-néerlandais Cardano a annoncé, ce 21 octobre, l'entière acquisition d'Actiam, société de gestion néerlandaise spécialisée sur l'investissement responsable, qui appartenait jusqu'alors à l'assureur Athora Netherlands. La transaction devrait être clôturée au premier trimestre 2022.

L'acquisition d'Actiam, qui gère près de 22 milliards d'euros, va permettre à Cardano de renforcer considérablement son offre d'investissement durable et à impact, tant dans la gestion active que passive sur l'obligataire et les actions, ainsi que ses activités de conseil sur les questions de stewardship et de gestion ESG.

Selon les termes de l'acquisition, Cardano a scellé un accord de partenariat stratégique de long-terme, d'une durée de 10 ans, avec Athora Netherlands et gérera environ15 milliards d'euros pour le compte de l'assureur néerlandais via les produits d'Actiam.

Cardano disposera d'environ 60 milliards d'euros sous gestion et emploiera plus de 500 personnes suite à cette acquisition, qui est la troisième dans l'histoire de Cardano après celles de Lincoln Pensions en 2016 et de Now:Pensions en 2019.